疑转入停车场途中撞晕电单车骑士 罗厘司机被捕

（早报讯）疑要转弯入停车场途中撞晕电单车骑士，罗厘司机涉不小心驾驶被捕。

这起车祸于昨天下午12时35分左右发生在淡滨尼83街，靠近第835座的路段。

一辆疑准备右转进入附近组屋区停车场的小型罗厘，与另一迎面直行的电单车相撞，电单车骑士被撞飞抛下车。

根据网上流传的视频即照片，撞击后罗厘的右前方损毁，挡风玻璃以及车头灯碎裂。电单车翻倒在马路上，部分车身陷入了罗厘的车底。

记者今早走访时，附近居民纷纷表示，记得车祸发生时的碰撞声相当大，骑士倒地后表现得相当痛楚。

在附近一家店铺工作的黄先生（55岁）闻声第一时间赶到现场协助，他透露，骑士头部受创，献血从头盔渗出留到地上。

“他的一只脚扭曲，可能是骨折了。”

据表示，骑士当下神志迷糊，无法开口说话。

黄先生：“我劝身边的人不要移动骑士的身体，等救护车到场为他施救。”

警方受询时表示，涉事的60岁电单车骑士在昏迷的状况下被送院治疗，50岁的罗厘司机则涉嫌不小心驾驶导致他人重伤被捕。警方正展开调查。

受访居民说，现场属于车流量不大的窄小路段，不明白为何会发生如此严重的碰撞。

“希望各方出行时要多留神。”

好心公众纷上前协助。

黄先生听见一声巨响后惊悉发生了车祸，眼见当时烈日当空，他从店里拿出一把雨伞，上前为受伤的骑士遮太阳。

他说，四周几名公众也上前查看，一些人协助疏导交通。

另外，路过的送餐员也停下来，站到马路上提醒驶近的车辆注意。