八旬老父与脚车相撞 子女举牌寻目击者

（早报讯）八旬老父被脚踏车撞伤，子女为了解真相，到事发现场举牌寻目击者。

这起事故发生在上个月5日上午11时25分左右，地点在碧山13街第186座组屋附近。

一名81岁的老汉当时在碧山国专长老会中学旁边的公园连道小路路口附近，缓慢骑脚车右转时，与另一名男脚车骑士相撞。

他的儿子何先生（48岁，自由职业者）表示，当时父亲骑车去购物，一名年轻男骑士与父亲迎面相撞，父亲跌倒在地。

为了了解事发经过，家人此前曾在一个面簿专页贴文，呼吁公众提供资料。

何先生和姐姐也从本月12日起，每个周末带着自制的告示牌来到事发现场，希望能找到目击者协助。

他受访时说，父亲讲起当时的经过时，一些细节有偏差。

“家人目前希望了解车祸的经过。”

何先生在公园寻人的照片和贴文日前在网民传开后，3天内已有超过540人分享。网民留言称若有人能提供信息，请尽一分力帮忙。

何先生透露，原本以为父亲只受皮外伤，岂料本月8日晚上，他突然小便流血，又得再次送院。

他说，医生发现父亲骨盆附近骨折，需留院约一个月静养与复健。

据悉，伤者目前的医药费已累计达4000元左右。

何先生也说，事发地点刚好是一个转弯处，路边的植物可能会阻挡骑士、行人的视线。

“也希望当局能做点什么预防意外。”