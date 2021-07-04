一困洗衣机一假装解救 两男为博“赞”拍视频挨轰

（早报讯）赤裸上身的男子跑进自助洗衣店的洗衣机关上门，让同伙拍摄视频，后者还佯装用膳后偶然遇见有人受困洗衣机而去解救对方。视频被放上网后，网友谴责两人不该为拍视频博“赞”而置危险于不顾。

昨天（7月3日）下午多个社交媒体流传一则视频，显示一名男子被困在洗衣机里出不来，另一人边拍视频边打开洗衣机门，帮助前者脱困。

根据时长26秒的视频，拿着手机拍摄的男子自顾自说，他在巴耶利峇的快餐店用膳后，走到对面的店屋，怎料发现一名男子困在洗衣机内。

从视频可见，当时相信已近凌晨，周围的商店都已经结束营业，洗衣店内也没有其他人，但地上却有一双黑色拖鞋。

拍摄视频的男子跟着走近一台洗衣机，就看见另一名男子在洗衣机里，手里还握着一件白色上衣，对方见到有人出现后，不停拍打洗衣机门，嚷嚷求救。

视频中可听见拍摄视频的男子质问说：“你以为这是你家，在这里冲凉啊？”，随后他打开洗衣机门让男子脱困。

洗衣机门打开后，里面的男子立即从洗衣机逃出来，他先是把双手双脚伸出洗衣机外，再把头和身体一起“钻”出洗衣机。

只穿着黑色短裤赤裸上半身的他出来后，拿手上的白色上衣遮挡自己的脸部，作状尴尬地跑出自助洗衣店。

视频在网上传开后，网民纷纷点出视频的破绽，认为两人就是在拍视频博取关注。

上述视频引起网民热议，不少网民就指在洗衣机里的男子举动非常危险，他不应该把自己置身危险之中。

不过，有网民也指出视频中有不少疑点，包括为何拿着手机的男子，还在这种情况下继续拍摄视频，而不是第一时间去解救男子。

也有网民指世界上哪里会有这么愚蠢的人把自己锁进洗衣机里。

对此，不少网友认为他们就是为了拍视频博“赞”，谴责他们为了这原因真的什么事情都做得出来。