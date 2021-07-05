（早报讯）美股上周五获得良好就业数据提振，三大股指均收在纪录高位。

美国劳工部的最新就业报告显示，上个月非农就业职位空缺增加了85万个，超出市场预期。这显示美国的劳动力短缺问题出现缓解的初步迹象，但不足以迫使美美国联邦储备局升息。

道琼斯工业指数收报3万4786.35点，上涨0.44%；标普500指数上涨0.75%至4352.34点；纳斯达克指数上收升0.81%至1万4639.33点。

新加坡海峡时报指数上周五微涨4.76点或0.15％，闭市报3128.95点。全场成交量17亿4000万股，总额11亿元。上升股269只，下跌股230只。

今日可关注的股票：

1.腾飞印度信托（Ascendas India Trust）进军印度数据中心领域。新推在今早开市前宣布注资120亿印度卢比（2亿1660万新元）发展和经营位于孟买的一个数据中心项目。

该项目有两座建筑，总占地6.6公顷，建筑面积为57万5000平方英尺，供电量达90兆峰瓦。信托预计会在今年第三季完成向第三方收购建造该项目的地段。 第一座建筑预计在2024年第二季完工。

2.星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）对旗下四座商场的管理权获得延长。信托将能继续管理长堤坊（Causeway Point）、樟城坊（Changi City Point）、纳福城北楼（Northpoint City North Wing）和Yishun 10零售商场多五年。

此外，信托管理榜鹅水滨坊（Waterway Point）的管理权也根据一份附属协议延长五年。

3.祥和科技（Cheung Woh Technologies）的除牌申请获得批准。公司表示，新加坡交易所不反对公司在完成强制收购后 从主板除牌。

4.音达信息技术（Yinda Infocomm）今早要求暂停交易。

5.林增控股（Lum Chang）表示获得新交所批准，在转换了可转换债券（convertible loan）之后，发行并在主板交易4500万新股。

6.近期陷入管理层纠纷的绿科控股（ecoWise Holdings）表示，经过谨慎评估，决定不召开特别股东大会。

代表公司董事会回应的首席独立董事余光华指出，要求召开特别股东大会的股东没有说明为什么只动议罢免副首席执行长和两名执行董事之一的曹世宣。“在任何情况下，建议解除曹先生的董事职务，将给公司带来不必要的混乱，并可能使董事会无法圆满达成新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）的指示。”

余光华也说，董事会将确保公司及业务所受到的干扰降至最低，同时投入时间和资源遵守监管公司的指示。这包括向独立有声望的专业协会或机构征询独立董事的人选建议，以便组成审计委员会，以及为进行内部审计做准备。