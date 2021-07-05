国民服役体能训练推出FIT@Home 让战备人员在家上线受训

（早报讯）下周一（7月12日）起，战备军人将能选择在家中或是任何地点完成国民服役体能训练，无须特意前往指定的训练地点。

为了进一步让生活工作两忙碌的战备军人也能兼顾体能水平，国防部在国民服役体能训练（NS Fitness Improvement Training，简称NS FIT）计划下推出新模式，透过视讯平台Zoom进行体能训练。

随着居家办公成为新常态，这个名为FIT@Home的训练模式让战备军人只要确保有两米长和宽的空间进行一系列的运动动作，便可在任何地点上线参与NS FIT训练。

国民服役事务处处长林汉勇上校说：“这个线上模式能提供更大的灵活性并让战备军人更容易参与，同时保持与其他NS FIT活动相当的训练和安全标准。”

根据国防部提供的资料，从本月12日开始，除了每周五以外，每天将会有两场线上训练时段，分别在中午12时30分至1时30分和傍晚6时30分至7时30分。每个时段能让45名战备人员参与。当局选择这两个时段是因为战备军人能在午餐时间以及晚餐前抽空运动，这也符合他们的生活与工作习惯。

至少会有两名新加坡武装部队体能训练中心的教练会监督和指导每场线上训练，确保参与者的训练达标。FIT@Home的体能训练项目将会包括循环训练（metabolic circuit）以及·有氧运动（aerobic exercise）。与其他在NS FIT训练地点相似，每个FIT@Home训练时段长达60至75分钟。战备军人能从后天（7月7日）起，上ns.sg网站预约FIT@Home的时间段。

国民服役体能训练从今年4月1日起，取代之前的预备训练和补训，战备军人可到全岛42个地点准备个人体能测验，或完成年度体能训练。根据新制度，如果体能测试不及格，战备军人只须完成包括体能测试在内的10次国民服役体能训练即可达标。

下来战备军人进行九次的FIT@Home和一次实体的个人体能测验便可完成年度的体能训练要求。