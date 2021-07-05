助减88%骨痛热症病例 伊蚊绝育试验扩大至马林百列有地住宅

（早报讯）伊蚊绝育试验计划取得良好成效，淡滨尼、义顺、蔡厝港和武吉巴督试验区内的伊蚊数量最高大减98%，区内骨痛热症病例也减少88%。今年9月，计划将推广到马林百列有地住宅区。

国家环境局今早公布计划最新进展。截至6月，纳入试验的淡滨尼和义顺组屋已从39座增加至860座。

试验结果显示，在大部分研究地点释放带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊几个月后，每100个捕蚊器中，每周捕获蚊子数量少于10只，明显低于释放前的50只以上。

计划试行超过一年后，与没有释放的区域相比，这些核心区的骨痛热症病例减少了最多88%。

蔡厝港和武吉巴督试验区的成效也相似。

环境局属下环境卫生学院院长黄丽菁副教授对伊蚊绝育试验计划成果感到非常鼓舞。

她说：“这是这项技术首次被证明能有效抑制伊蚊，并在具有挑战性的高度城市化和高层建筑的热带环境中减少骨痛热症。”

伊蚊绝育试验计划于2016年推出，环境局人员每周两次到试验区组屋各楼层的公共走廊和外围，释放释放带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊。

这些雄蚊不会叮人或传播病毒，它们与雌性埃及伊蚊交配后产下的卵无法孵化，从而抑制伊蚊数量，减少骨痛热症病例。

环境局宣布，到了2022年3月，伊蚊绝育试验计划将推广到686座位于淡滨尼的组屋，以及769座义顺组屋。“到今年底，蔡厝港和武吉巴督的高风险地区也将被覆盖。”

去年是本地遭遇有记录以来，骨痛热症疫情最严重的一年。我国东南部的有地住宅区如马林百列也因建筑结构关系，成为病例与伊蚊繁殖的重灾区。

从今年第四季度起，环境局将部署配备自动化释放技术的货车，在马林百列有地住宅区针对性小规模释放带菌雄蚊。

此外，当局也和建筑业者合作，在试验区的建筑工地也试行伊蚊绝育试验计划。

本地上周录得128起骨痛热症病例，今年头25周共有3275起病例，远低于去年与前年同期。