今起领取免费脉搏血氧仪 受访公众大多不知如何使用

（早报讯）每户家庭可从今天起到全岛多家药房和超级市场免费领取由淡马锡基金会派发的脉搏血氧仪，不少公众今早就前往领取。他们大多都不知道血氧仪的功能或使用方式，表示会问家人或自行阅读说明书，一些就当场向药剂师了解如何使用。

每户家庭可在7月5日至8月5日期间，领取一个免费的脉搏血氧仪（oximeter）。公众可携带之前收到的兑换传单，前往全岛300多家职总平价超市（不包括设在油站的职总Xpress）、昇松超市、巨人超市、冷藏公司超市、屈臣氏药房（Watsons）、仁益药房（Unity）和佳宁药房（Guardian）领取脉搏血氧仪，。

记者今早10时走访位于荷兰路购物中心的佳宁药房，观察到大概每10分钟就有一名公众走进店内，到收银台领取血氧仪。他们若想了解如何使用仪器，可到隔壁柜台询问药剂师。

该药房在同一时间，领取血氧仪的不超过八人，因此没有出现长龙。大家也有遵守安全距离措施。记者发现，大多领取的人都不晓得血氧仪的功能以及如何使用。

刘女士（73岁，退休者）领取了血氧仪后，在药剂师的示范下现场学会开启和阅读指数。她说，领取过程非常顺利，还有人在一旁指导，自己回家后一定会常常使用。

“疫情当下，一定要照顾好自己，自我检测。我很感谢淡马锡基金会派发免费血氧仪，回去也会教妹妹如何使用。”

到大巴窑第192座职总平价超市领取血氧仪的范茹添（66岁，退休）也不知道如何使用仪器，他表示会回家阅读说明书，慢慢学习如何使用。

“我前几天从新闻上得知会派发免费血氧仪，虽然不知道是什么，但应该有助于健康。新闻也提醒我们不要丢掉传单，因此我这几天都有留意组屋底层是否有被丢弃的传单，然后捡起来给弄丢传单的邻居。”

佳宁药房药剂师王琦钧建议，有涂指甲油的人在使用血氧仪之前，可把指甲油抹掉，以免影响仪器的红光和红外光渗透手指测量血氧饱和度。

“手指颤抖也会影响血氧仪紧夹手指，因此公众在使用仪器时尽量不要移动，手指易颤抖的人，可休息一会儿再测量。血氧饱和度读数低于90％，也就是危险水平，得马上到急症部门就医。血氧若在90％至94％，属于较低水平，可能须补充氧气并看医生。”