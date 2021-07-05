张志贤：成立调查庭不是检讨抗疫工作最适当的形式

（早报讯）政府会在冠病疫情稳定后，就抗疫工作展开全面检讨，但成立调查庭不是最适当的形式。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星今天（7月5日）在国会询问李显龙总理，政府是否承诺成立调查庭（Commission of Inquiry）就抗疫做全面检讨。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤答复时指出，政府将展开“事后检讨”（After Action Review）总结抗疫经验，以加强和完善应对方式，更好地应对未来可能发生的大流行病。

不过，政府机构目前的资源已全面投入抗疫工作，而这场战役远未结束。张志贤说：“在抗疫的同时，我们也在不断评估、学习、创新和建设新能力，以便走在病毒前面。”

张志贤强调，事后检讨的形式必须符合这一目的，而成立调查庭不是实现这一目的最适当的形式。

毕丹星补充提问时说，一些国家如英国，已就当地政府的抗疫工作提呈检讨报告。涉及公共政策和公众关注的多机构问题，也可通过调查庭进行检讨。“如果不成立调查庭，请问政府考虑以什么形式进行事后检讨？”

张志贤回应，政府尚未确定将以何种形式进行检讨，但根据他多年从事公共服务的经验，成立调查庭最适合调查在特定时刻发生的单一事件，例如重大事故或建筑倒塌。“我觉得大流行病并不适合，它是一个正在持续发展的事件，而我们在抗疫过程中已经吸取很多宝贵的经验。”