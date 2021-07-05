不肖子讨钱不遂 打父亲恐吓母亲

（早报讯）讨钱不遂就动怒，不肖子违反个人保护令，接连对父亲动粗又恐吓母亲，他今早（7月5日）被判27个月缓刑监视，庭上保证不会再对父母动粗，法官严厉提醒他“切记承诺”。

案发时18岁的被告林智健（译音）被控九项控状，包括违反个人保护令、蓄意伤人和偷窃等罪名。

他承认其中五项，余项交由法官下判时一并考虑后，今早被判27个月缓刑监视和履行100个小时社区服务，晚上10时至早上6时不得出门，须佩戴电子追踪器至少一年或直到服役之前，持续接受辅导，父母也须担保5000元确保他行为良好。

根据案情，被告的父亲（55岁）和母亲（57岁）在今年4月1日获得个人保护令，阻止被告对他们动粗。

九天后，被告向父母讨钱，遭父母拒绝。父母为免与儿子发生正面冲突，暂时出门“避风头”，但两人后来担心儿子会把家里搞得一团乱而决定回家。

不料，他们到家后发现被告竟把食油倒在厨房地上，父亲试图进屋不果，不仅全身被泼满油，更遭被告拳打脚踢，导致父亲眉头留下两公分伤口，事后须缝针。

事发四天后，被告又故态复萌。被告向母亲索讨100元来购买“宝可梦卡”遭拒后，竟恫言“如果你们现在报警，我会杀死你们，然后跳下去。”

另外，去年11月25日中午，被告不满父亲叫他起床，竟暴怒砸碎打印机，更猛推父亲。

被告事后曾写信给父母承诺不会再犯，他今早求情时表示他打算找工作帮补家用，也在完成服役后继续升学，并承诺会善待父母。

法庭下判时表示，父母之所以会大义灭亲报警，可见他们当时多么害怕被告危害他们，并指被告已成年，应做好本分，谨记承诺勿再对父母动粗。