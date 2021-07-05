上半年106个百万组屋转手 业内人士：年底有望破200

（早报讯）今年上半年卖出106个百万组屋，超越了去年全年的82个，业内人士认为今年房市火热，只要政府不推出降温措施，百万组屋就有望破200个。

根据资料，本月至今已有19个百万组屋卖出，这也让上半年的百万组屋销售量达105个，远超去年全年数字。

虽然今年5月本地进入高警戒解封第二阶段，各项措施收紧，但并未对房屋市场带来太大影响。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清说，她向房屋经纪了解，这次的情况跟去年病毒阻断措施相比好很多，毕竟还是可以上门看房，只是人数要减少，一天最多只能接待两人上门。另外，大家也对于虚拟看房逐渐习惯，很多经纪也会制作精美视频来介绍房子，这些都能让市场继续蓬勃。

被问及百万组屋是否有可能到了年底突破200个，孙燕清保守估计是超过150个，但200个也并非不可能。

Altitude Real Estate主要执行员林金财则说，依目前的势头来说，下来每个月若平均有16个百万组屋卖出，那就会突破200个的历史新高。

不过两人都表示，这必须视政府是否会在下半年推出针对组屋市场降温措施而定。孙燕清指出，组屋转售价的指数不断上升，政府是否会有什么动作，值得关注。

林金财则表示，预购组屋因疫情导致建筑工程延误，让很多人都转向价格比较负担得起的转售组屋市场。即使是已有数十年屋龄的武吉知马组屋，也因附近将有新发展，刺激了房价从90多万，进入到百万区，甚至还达121万元。