【黄循财部长声明】政府拨款12亿元 扶持受防疫措施影响的国人

（早报讯）政府将通过重新分配各部门的预算，拨出约12亿元资助各项扶助措施，以帮助因防疫措施收紧而受影响的新加坡人、员工和企业。

财政部长黄循财星期一（7月5日）下午在国会发表部长声明，宣布这项消息。

他说，随着国家重大建设借贷法令（SINGA）今年5月在国会通过，政府可为深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System）和南北交通廊道（North-South Corridor）这两个基建项目进行融资。2021财政年政府财政预算案为此预留的6亿元，因此可拨入扶助措施。

黄循财强调，这是一次性的调整，原因是SINGA是在财政年开始后才通过的。未来，通过SINGA融资的金额将列入每年的财政预算案，因此无法再这样重新分配。

剩余6亿元则来自原本拨作发展支出的资金。一些政府项目受冠病疫情影响而延迟，故未能充分利用发展支出。

扶助措施是政府为高警戒解封第二和第三阶段推出的，包括调高部分受影响行业通过雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）可得的薪金补贴率，以及减免中小企业和非营利机构的租金等。

黄循财的声明将为之后提呈国会的追加拨款法案提供背景。追加拨款法案意在调整2021财政年政府财政预算案中的发展支出分配，以落实政府在5月28日、6月10日和18日宣布的一系列扶助措施。