【黄循财部长声明】我国经济预计仍将取得4％至6％增长 但各领域复苏将不均

（早报讯）除非出现不可预见的情况，我国国内生产总值今年预计仍将增长至少4％至6％，但各领域的复苏情况不一。

财政部长黄循财星期一（7月5日）下午在国会发表部长声明，指出这点。

他说，占我国经济70%左右的外向型领域，预计会因外来需求复苏而受惠。

其中，建筑、海事和岸外工程领域不缺工程，但因防疫措施的限制，面临严重人力短缺。在这方面，政府虽推出扶助措施，但无法完全弥补短缺。黄循财说，随着我国重新开放边境和允许更多外籍员工入境，这些行业的前景预计会改善。

同样的，随着我国逐步放宽限制和允许较大组人聚集，零售和餐饮业等面向国内消费者的行业也有望复苏。

但航空和旅游相关行业的复苏将较缓慢。黄循财说，政府将重新培训这些领域的受影响员工并协助他们过渡到其他增长领域。政府也将继续为这些领域提供针对性援助，以保持其核心竞争力，为复苏做好准备。

黄循财强调，经济复苏的一个要素是重新开放我国边境。有商界和投资界人士担心，随着其他枢纽城市加快步伐开放边境，新加坡可能会落在后头。

黄循财说：“我们理解这些担忧。但我们也清楚意识到，如果在达到足够高的疫苗接种率前，过早重新开放边境，我国可能会出现新一波病例，住院和加护病房病例也将激增。”

因此，我国的当务之急是加速疫苗接种工作，并在接下来一两个月达到很高的疫苗接种率。如此一来，新加坡将能逐步开放，与世界重新接轨。