内政部拟修警察部队法令 提升警队行动能力

（早报讯）日后碰上紧急医疗事故，警察若比民防部队人员更快赶到现场，料可强行破门进入事发单位施救，以免他人受伤或死亡。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天下午（7月5日）在国会为警察部队（修正）法案提出一读。法案一大重点在于提升警队的行动能力与戒备状态。

其中，警员目前破门而入的权力限于执行搜查令、逮捕嫌犯，或是调查可逮捕罪行等特定情况。若是紧急医疗情况，警员不能破门入屋，直至有权这么做的民防人员赶抵现场。

修正法案若通过，内政部将扩大警员在这方面的权限，包括让警员在合理怀疑有人受伤，例如听见有人在房间跌倒后呼救等情况下，破门而入保护当事人不受伤害或死亡。

此外，驾驶人士日后若逃避路障，或面对更严重刑罚。这类行为不仅危害警员性命，随后展开的追逐战也可能殃及其他公路使用者，因此刑罚拟加重至罚款最高1万元或坐牢最长七年，或两者兼施。

由于逃避路障目前仅涵盖直接冲过路障的行为，这个定义也拟扩大至包含在路障前倒车、U转，或者弃车逃窜等。

为有效应对恐怖袭击等未来危机和安保挑战，法案也拟新设条文，规定任何级别的正规人员在“危机”时刻若未获批准，不可离职。

内政部指出，“危机”是指总统颁布紧急状态，或内政部长在公共秩序与安全（特权）法令下颁布动员令（activation order），以应对恐怖主义事件、严重暴力行为，以及大规模扰乱公序行为。

另一方面，本地有五个提供必要安保服务的辅助警队，内政部也拟透过修正法案加强对这些辅警的管制，包括对辅警管制者增设须向部长或警察总监通报，或是寻求批准的条件。内政部也会加重相关刑罚，阻吓企图干扰这类安保服务的行为。