本地接获6606起疑似冠病疫苗不良反应报告 129起来自12至18岁青少年

（早报讯）截至上月30日，卫生科学局共接获6606起疑似接种冠病疫苗导致的不良反应报告，当中有129起来自年龄介于12岁至18岁的青少年。青少年最常见的不良反应包括出疹、荨麻疹、呼吸短促、晕眩等。

卫生科学局今天（7月5日）第三次发布我国疫苗安全监测结果，从去年12月30日至今年6月30日，当局共接获6606起疑似因接种冠病疫苗而导致的不良反应报告，占本地疫苗注射总剂量的0.12%。

这些对疫苗出现不良反应的公众中，有73%年龄低于60岁，女性占了约64%。

截至上月30日，我国共注射逾547万剂疫苗，超过336万人接种至少一剂疫苗，约210万人接种两剂疫苗。

在当局所接获的疫苗不良反应报告中，有129起来自年龄介于12岁至18岁的青少年。青少年最常见的不良反应包括出疹、荨麻疹、呼吸短促、晕眩和昏厥等。

青少年在注射疫苗出现昏厥的反应，主要是因对打针感到焦虑或担心疼痛，与疫苗本身无关。当中一些症状就包括头晕、身体虚弱、反胃、视力变昏暗、耳鸣等。

当局一共收到17起，与12岁至18岁青少年相关的昏厥反应报告，他们大多都在约五分钟内恢复。在该年龄层中，本地每注射10万剂疫苗，就有约七人出现昏厥反应，与外国报告中的数据相似。

当局所接获的不良反应报告中，有252起属于严重不良反应报告，占总注射剂量的0.005%。在这些严重不良反应中，最常见的是严重过敏性反应（anaphylaxis）以及其他严重过敏症状。目前，本地没有出现任何因接种疫苗而引起的死亡案例。

另外，本地也有12人在接种疫苗后出现心肌炎（Myocarditis）和心包炎（Pericarditis），当中有五人是30岁及以上的成人，七人是30岁以下的年轻男子。