公教前校长张世典修士昨午过世 享年93岁

（早报讯）公教中学前校长张世典修士昨天（7月4日）下午过世，享年93岁。

公教中学今天发布面簿贴文宣布这项消息，并对张世典的逝世表示难过。

学校在贴文中写道，张世典从1960年至1974年担任公教中学校长，也是任期最长的校长。

李显龙总理今天发布贴文悼念张世典修士。

总理写道：“张校长对我们的影响很大，因为他希望我们从公教毕业的学生除了成绩要好，更重要的是要学会如何做人。”

“他对我们的要求很严格，但也非常关心我们，亲自了解每个学生的生活状况。在我们的心目中，他也是我们的导师和朋友。张校长对我们的教诲和厚爱，我们铭记在心。愿校长安息，一路走好。”

张世典修士的停柩处设在圣母会修院（Marist Brothers Residence Champagnat House），丧礼将在星期三（7月7日）于圣母无玷圣心堂（Church of Immaculate Heart of Mary）举行。校方指出，鉴于疫情，丧礼任何时候只允许20人出席。

公教中学将在明天学校升旗礼上，为张世典修士默哀一分钟。

Very saddened to learn that my old Catholic High School principal, Brother Joseph Dufresse Chang, passed away yesterday... Posted by Lee Hsien Loong on Monday, July 5, 2021