公教前校长张世典修士昨午过世 享年93岁

文 /
许翔宇

发布 / 2021年7月5日 6:29 PM

更新 / 2021年7月6日 10:55 AM

公教中学前校长张世典修士7月4日过世，享年93岁。（取自公教中学面簿）
公教中学前校长张世典修士7月4日过世，享年93岁。（取自公教中学面簿）

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（早报讯）公教中学前校长张世典修士昨天（7月4日）下午过世，享年93岁。

公教中学今天发布面簿贴文宣布这项消息，并对张世典的逝世表示难过。

学校在贴文中写道，张世典从1960年至1974年担任公教中学校长，也是任期最长的校长。

李显龙总理今天发布贴文悼念张世典修士。

总理写道：“张校长对我们的影响很大，因为他希望我们从公教毕业的学生除了成绩要好，更重要的是要学会如何做人。”

“他对我们的要求很严格，但也非常关心我们，亲自了解每个学生的生活状况。在我们的心目中，他也是我们的导师和朋友。张校长对我们的教诲和厚爱，我们铭记在心。愿校长安息，一路走好。”

张世典修士的停柩处设在圣母会修院（Marist Brothers Residence Champagnat House），丧礼将在星期三（7月7日）于圣母无玷圣心堂（Church of Immaculate Heart of Mary）举行。校方指出，鉴于疫情，丧礼任何时候只允许20人出席。

公教中学将在明天学校升旗礼上，为张世典修士默哀一分钟。

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