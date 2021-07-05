小一报名第一阶段结束 八所小学过半学额填满

（早报讯）小一报名第一阶段结束，共八所小学的过半学额已满。

《联合早报》日前报道，小一报名第一阶段上周三（6月30日）开始，第一天就有七所小学过半的学额已填满。第一阶段的报名已在上周四（7月1日）结束。

根据教育部网站今天（7月5日）下午更新的数据，在第一阶段中，学额剩下少过一半的学校增添一所，即河道小学（Waterway Primary School）。

河道小学共有280个学额，共有149人申请。

另七所小学是工商小学、励众小学（Horizon Primary School）、擎青学校（Kheng Cheng School）、乐赛学校、淡马锡小学、南洋小学、培华长老会小学。

工商小学有210个学额，108人已申请；励众小学有240个学额，138人已申请；擎青学校有240个学额，125人已申请；乐赛学校有270个学额，149人已申请；淡马锡小学有200个学额，108人已申请；南洋小学有390个学额，210人已申请；培华长老会小学有224个学额，113人已申请。

去年，有19所小学在第一阶段报名结束时过半学额已满。今年有181所小学开放报名，各校会预留40个学额给后期的2B和2C阶段。

小一报名第一阶段是给有兄姐在报名小学就读的孩童可申请入学。

下一个报名阶段2A1阶段将在周三（7月7日）举行，结果于7月13日出炉。2A1阶段是让父母是校友会会员，或学校咨询或管理委员会会员为孩子报名。