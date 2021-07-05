新加坡将在白礁填海造地 加强海上安全与安保

（早报讯）新加坡将在今年较迟时候在白礁填海造地，以便在岛上提供船舶靠泊等设施，加强海上安全与安保，也提高当局在该地区的搜救能力。

国家发展部今天（7月5日）发文告说，这项填海工程将由建屋发展局负责，工程将在距离白礁（Pedra Branca）约0.5海里范围内，在新加坡领海进行。

白礁坐落在樟宜以东约46公里的海域，面积约相等于一个足球场大小，退潮时占地约8560平方公尺，岛上目前除了霍士堡灯塔（Horsburgh Lighthouse），也设有船舶交通信息系统、直升机降台、海水淡化厂，以及通讯塔和转播站。

两年多前，时任国家发展部长黄循财在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时曾透露，政府将在白礁展开改善工程。

填海造地工程预计将需要好几年时间完成，将为白礁新增约7公顷土地。根据国家发展部文告，拟定展开的工程将改善现有设施，包括兴建船舶靠泊设施，以及额外的后勤、行政支持及通讯设施，以方便有关机构更安全及有效地执行任务，也让当局能够更快地应对海上安全与安保威胁。

文告说，所有发展工程将按照新加坡法律和国际法进行，新加坡早在上世纪七十年代就已考虑展开这些工程，不过早前因与马来西亚的白礁主权纠纷而拖延。

国际法院已在2008年5月23日裁定白礁主权归新加坡所有，当时也提到新加坡有意在白礁展开填海工程。

2017年2月，马国以发现新证据为由要求复核白礁主权判决，并在同年5月提出第二份申请，要求国际法院就原判重新作出法律诠释。但马国2018年5月政权更替后，当时的希盟政府通知国际法院终止这两份申请。这意味着白礁主权归新加坡的裁决保持不变，马国未来无法再提出异议。

国家发展部说，当局早前已进行环境影响研究，评估有关工程对周边海洋环境和生态，以及对航行安全可能造成的影响。研究显示，只要采取适当的缓解措施，可最大限度地减少对该地区的环境影响。当局也会采取措施，确保工程不会影响航行安全。

建屋局已在政府宪报上刊登通告，邀请有兴趣的公众在8月2日之前，跟该局预约时间亲临查阅环境影响评估报告。