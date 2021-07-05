与种族比例政策有关的上诉案成功比率去年增至21%

（早报讯）建屋发展局去年收到约500起申请无须遵守种族比例政策条例的上诉案，占去年2万3100宗转售交易申请的2%，而与该政策有关的上诉案成功比率已从2018年的14%增至去年的21%。

国家发展部长李智陞指出，这项政策或导致一些屋主在卖房时面对困难，但这是必要的政策，是打击种族主义方面重要的一环。与其等到族群间的紧张关系开始浮现，变得根深蒂固时才应对，更好的做法是一开始就着手促进族群间的融合与相互了解，从上游层面预防可能发生的问题。

李智陞今天（7月5日）在国会上回复议员陈慧玲（东海岸集选区）和钟奇雄（碧山—大巴窑集选区）有关种族比例政策（Ethnic Integration Policy）的相关提问时，阐述了这项政策的重要。

这项于1989年3月推出的政策分别为组屋区和每座组屋设下种族比例顶限，以确保不同种族民众生活在一起。当局是依据整体人口的种族比例去设限。目前，本地三分之一的组屋和14%邻里有一个或以上的种族比例达到当局设下的顶限。

李智陞说，真正去促进和培养种族和谐的社会非常具有挑战性，而种族比例政策是非常重要的一环，确保各邻里都具包容性与多元性。如此一来，大家几乎每天都能和不同族群的邻居在走廊、组屋底层、巴刹等交流。

他说：“如果没有生活在一起，就更难体恤其他族群和他们所面对的挑战。大家也更容易对不常见或没见到的人形成刻板印象或把他们想成最糟的人。”