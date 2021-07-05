工人党不再坚持现在废除组屋种族比例

（早报讯）工人党自2006年大选开始，就多次在竞选宣言中提出应废止组屋种族比例政策，去年大选也不例外。7月5日国会中，毕丹星调整立场说，政府保留组屋种族比例政策的理由不是完全不能接受的，但需要寻求更理想的解决方法。

工人党秘书长，也是国会反对党领袖毕丹星在长达30分钟的辩论中，一会儿说要重新审视组屋种族比例政策，一会儿又说要检讨，还指竞选宣言中提出的是“哲学立场”，促使国会领袖英兰妮起身要求毕丹星澄清。

也是总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长的英兰妮说：“组屋种族比例政策是否应废止？答案是‘是’，还是‘不是’？或者只需要研究如何改进？我想知道的就是这些。”

对此，毕丹星不正面回答，他指出工人党的目标仍然是要朝向种族中立迈进，人们的肤色并不重要，而是尊重彼此作为新加坡人的身份，超越“华族、马来族、印族与其他”的划分。“这是我们要牢记的目标，这就是我们要努力的方向。”

毕丹星认为，当下政府保留组屋种族比例政策的理由不是完全不能接受的，但这一政策既然对少数族群以及作为多数族群的华人都有影响，理应寻求更理想的解决办法。

不过，英兰妮对毕丹星的答复并不满意。她说：“我感谢反对党领袖充满学问的回答，但他没有回答我的问题。”

英兰妮指出，朝野双方都想要一个种族中立的社会，让人们能幸福地生活在一起，但问题是如何达到这个目标。“人民行动党政府的其中一个办法就是落实组屋种族比例政策，但工人党在竞选宣言中说应该废止它。”

她说：“如果毕丹星认为应该废止，请直说；如果反过来应该保留这一政策，但加以改进，减轻对少数族群的影响，也请直说。这样我们才会清楚彼此的立场与共识。”

毕丹星回应说，工人党仍然希望取消组屋种族比例政策，但在那之前应该尽可能消除政策的不良影响。“我希望能够在我们这一代人的时间内，可以实现种族中立的目标。”