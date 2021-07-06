已故病患家属捐100万元给宏茂桥太和观医院

（早报讯）七旬男子因生前在宏茂桥太和观医院受到无微不至的照顾和治疗，家人在他过世后捐献100万元给该医院。这是宏茂桥太和观医院20年以来，从病患家属收到的最大笔一次性捐款。

捐赠仪式昨天在宏茂桥太和观医院举行，与会者包括该医院主席李锦祥和总裁李金煌以及过世病患林振亮的两名家属。

生前经营建筑维修公司的林振亮曾两度中风，他上个月26日在家人的陪伴下安详过世，享年75岁。为了纪念林振亮和传承他乐善好施的精神，他的妻子在他过世后，决定捐献100万元给宏茂桥太和观医院。

林振亮的大儿子林育荣（艺术家，48岁）受访时说，父亲生前非常喜欢大海，他不仅热爱帆船运动，也很享受出海钓鱼，在生病前每周会出海一次，生活过得多姿多彩。

林育荣透露，林振亮在约10年前退休，却在2012年中风，在这之前他也曾经历轻微的中风。那次严重的中风导致林振亮左边的身体瘫痪，也剥夺他正常的行动能力。由于行动不便，又得承受身体上的疼痛，他的心情深受打击、情绪变得低落。

隔年，林振亮的家人决定将他送到宏茂桥太和观医院接受复健治疗。他每周必须做一次复健，约一年后他开始恢复原先的行动力，不仅能慢慢自己行走，左手也有力气举起杯子。

林振亮的二儿子林诚义（自雇者，37岁）指出，太和观医院的护士非常亲切，也很细心地帮父亲进行治疗，甚至还把病患当朋友般照顾。因此，父亲乐意到医院进行复健，在那里的治疗过程相当愉快，病情也有良好的进展。

林诚义说：“我的父亲在中风后变得不爱出门，但自从他到宏茂桥太和观医院接受治疗后，我看到他的身体状况和身心健康明显得到改善，很感激这里的医护人员，也希望这笔捐赠能让需要帮助的病患得到高品质的照顾，走出负面的情绪。”

其实，林振亮每年都定期捐款给该医院，他和同为商人的妻子也一直积极行善，曾捐款给教堂、庙宇等。

李锦祥透露，这是该医院20年来首次收到以个人名义捐出的最大笔一次性捐赠。他们计划将这笔善款用来扩展医院的医疗设施，如扩张洗肾中心和床位。

此外，李金煌也表示虽然现在处于疫情期间，但太和观所收到的捐款并没有减少。他说，很多人还是踊跃行善，收到的善款比之前增加约30%。