涉逾10亿元骗案 公司董事保释金提高至400万元

（早报讯）公司董事涉及超过10亿元骗案，控方指他有弃保潜逃的风险，要求撤销被告保释金或提高保释金至600万元，法官昨天（7月5日）下令把他的保释金从150万元提高至400万元。

被告黄有志（34岁）是Envy Asset Management和Envy Global Trading（EGT）私人有限公司的董事。

他早前被控31项控状，包括欺骗、严重失信、伪造文件和触犯公司法令等，他涉嫌利用这两家公司欺骗投资者超过10亿元，受害者包括两名知名律师。

案件昨天过堂时，控方要求法官撤销被告的保释金，或将被告的保释金提高至600万元，代表律师则提出反对，要求维持现有的150万元保释金。

根据控方提呈的调查官宣誓书，控方指被告曾转账大笔钱或买车给三名年龄介于26岁至38岁的中国籍女子，其中一人更育有被告的孩子，加上被告把大笔钱转到国外，显然他可以在国外过上舒适的生活。

调查也显示，有三人已拟定计划有意帮被告潜逃至马国，以换取50万元酬劳。

庭上揭露，958名投资者从2016年至今年共投资超过10亿。

法官最终判被告的保释金提高至400万元，除了须佩戴电子追踪器和履行宵禁，也不准靠近至少34个关卡和港口等，连圣淘沙和乌敏岛等邻近岛屿也不能去，防止他逃出国。