申请援助者增多 善粮社库存告急

（早报讯）派发食物给弱势家庭的慈善组织善粮社宣布粮食库存告急，呼吁社会各界人士积极捐赠物资。

受今年五、六月疫情影响，申请该组织援助的家庭进一步增加。善粮社执行总裁沈美霞表示，相较于去年6月前后善粮社每月提供6000多份食物袋，如今需求量已增至每月8500份。

“不包括家庭服务中心、乐龄服务中心等合作伙伴的新增情况，仅仅是直接向我们善粮社提交的申请，平均每周就有8份。”

每月提供的8500份食物袋内，均含主食、鸡蛋、新鲜蔬果、罐头等15样日常所需的食品。因而每月对库存的需求量超过十万件。

这些食物将惠及独居或缺乏家庭关怀的老人，以及低收入家庭等弱势群体，希望能够帮助他们解决温饱问题，共克时艰。

随着疫情趋稳，更多人或将重回工作岗位，并脱离经济拮据的窘境，因此善粮社及合作伙伴也会对受惠家庭进一步评估。

目前紧缺的食物主要有五类：米、快熟面、米粉等主食；富含蛋白质的鸡、鱼等肉类罐头；玉米、蘑菇等蔬菜类罐头；咖啡、美禄等饮品；以及油、酱油等烹调用品。

一方面需要帮助的家庭数量逐月增长，另一方面，往年学校、企业及个人举办的筹募活动无法展开，加之第二、第三季度通常为捐赠的淡季，使善粮社的库存紧张。

沈美霞受访时表示：“疫情给未来带来太多未知数，作为慈善团体，我们必须要未雨绸缪，有足够的粮食储备。”

同时，为避免某一类食物短缺，她建议善心者所捐赠的食品能涵盖不同的类别，并尽量选择较健康的食物。

公众除亲自前往指定地点进行捐赠外，也可直接捐款，或在超市线上平台购买后邮寄至善粮社仓库。更多详情可浏览https://www.foodfromtheheart.sg。