（早报讯）欧元区企业活动增加带动股市上扬，距离纪录高位仅差0.5%。

泛欧STOXX 600指数周一连续第三个交易日上涨，收升0.34%至458.36点。德国DAX指数收涨0.08%至1万5661.97点；法股CAC-40指数收高0.22%，报6567.54点。

新加坡海峡时报指数周一小幅上涨12.07点或0.39％，报3141.02点。全场交易量19亿股，交易值9亿5964万元，上升股287只，下跌股209只。

今日可关注的股票：

1.Rex国际（Rex International）注资400万美元（538万新元）于商用无人机科技公司Xer Technologies，其中100万美元将用来收购公司的40%股权，另外300万美元则是在接下来18个月内推动技术研发和达成销售目标。

2.联明集团（Lian Beng）大股东购得公司超过50%的已发行股，收购献议转为无条件要约。

截至周一傍晚6时，大股东王锡聪父子私人有限公司（Ong Sek Chong & Sons）取得50.81%的股权。这项收购献议将在7月26日傍晚5时30分截止。

3.永科控股（AEM Holdings）完成强制收购CEI公司的剩余股权，CEI将从今天起除牌。

4.明光海事（Beng Kuang）今早要求暂停交易，以在稍后公布一项消息。

5.新加坡缅甸投资公司（Singapore Myanmar Investco，简称SMI）早前披露，在美国纳斯达克上市的The9 Limited近期投资公司33万2500元，并拥有90天认购新股的权利。如果The9行使选择权，将额外投资SMI多达99万7500元。

SMI表示将借助The9在加密货币、游戏和其他方面的数码专业能力，进军新业务。SMI股价大涨129.41％至15.6分。