截至6月 共43名德士和私召车司机确诊冠病

（早报讯）截至今年6月，共有43名德士和私召车司机确诊冠病，占所有活跃德士和私召车司机少过0.1%。当中，有六人的同屋住户也可能因为被他们传染而染病毒。

交通部长易华仁昨天通过国会书面答复议员陈有明医生（裕廊集选区）有关本地德士和私召车司机确诊冠病情况时透露上述数据。

易华仁说：“我们并没有关于染病司机的停工时长和收入损失中位数及第90个百分位数的数据。这些数据因人而异，并取决于个人身体状况、工作时间、车辆类型和乘客需求等因素，这些因素也受到安全管理措施的影响。”

易华仁也在回复中提到，在执行任务期间感染冠病的司机可获得额外经济援助，包括全国私人出租车司机协会(简称NPHVA)所给予的额外租金回扣和津贴。在冠病风险较高的情况下工作时，染上冠病的司机可申请国家福利理事会的英勇基金（The Courage Fund），获得一次性的3000元援助。

92%私召车与德士司机已接种至少一剂冠病疫苗

另外，截至本月1日，约92%的私召车与德士司机已注射至少一剂冠病疫苗，，当中有86%接种了两剂。

卫生部长王乙康通过国会书面答复议员黄玲玲（宏茂桥集选区）关于私召车与德士司机接种率问题时透露上述数据。

他指出，自今年2月，当局逐步为德士和私召车司机提供冠病疫苗接种。截至本月1日，约92%（5万3268人当中的4万8846人）的活跃私召车与德士司机已注射至少一剂冠病疫苗，当中有86%已接种了两剂。