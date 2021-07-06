专家：年轻人心脏骤停十分罕见 暂无法确定是否与疫苗有关

（早报讯）针对有16岁少年接种疫苗六天后于健身房举重不久后心脏骤停，专家表示年轻人心脏骤停十分罕见，大多为心血管结构性问题，目前无法确定是否和疫苗有关。

卫生部是在本月3日接获通报，指一名16岁新加坡籍少年于当天上午在家中昏倒，被送往邱德拔医院急诊部，傍晚转到国大医院的加护病房。

少年是在上月27日接种首剂辉瑞／复必泰冠病疫苗，接种后情况良好。他在本月3日昏倒之前，曾在健身房举重，所使用的重量，超过他自身的体重。

对此，国大医院心脏内科高级顾问医生陈淮沁教授受访时说，30岁以下的年轻人出现心脏骤停是非常罕见的，通常不是由心肌梗塞引起。

他指出，一些年轻人会出现心脏骤停的情况，一部分是因心脏和血管本身的结构性问题，例如心肌肥厚或右心室肿大，或是先天性的血管异常。

他也说：“另外一些流行性病毒的感染，可能会也会引发心肌炎，进而导致心脏骤停的情况。”

另外，年轻人心脏骤停也可能是恶性心律不齐的问题所致，近日29岁的丹麦籍足球员克里斯蒂安·埃里克森在球场上心脏骤停便是这一理由导致。

至于心脏骤停是否是疫苗引起，陈淮沁教授说，虽然美国和新加坡都出现疫苗引起的心肌炎，但病患大多只是轻度和中度症状，未听说有出现心脏骤停。

他说：“病患在接种疫苗的两天到六天内会出现如气胸性胸痛或呼吸困难等症状，才会引起病患和医生的注意，但这名病患却完全没有出现症状。”

陈淮沁教授因此认为，还须进一步的测试和调查，才能确定诱发少年心脏骤停的原因，以及是否与接种疫苗有关。

亚历山大医院传染病科兼慢性疾病科副顾问医生孙锦则说，虽然心肌炎是疫苗已知的副作用，但也有其他因素可能导致这一病症，因此不能过早下定论。

传染病专科医生梁浩楠也认为，目前要等待进一步调查才能确定心脏骤停的原因，由于病患当时能到健身房举重，因此相信他也没有出现其他症状。

接种任何一剂疫苗的一周内应避免激烈运动

医生建议公众遵循冠病疫苗专家团和卫生科学局的建议，在接种任何一剂疫苗的一个星期内避免激烈活动。

冠病疫苗专家团和卫生科学局建议所有公众，尤其是青少年和30岁以下年轻男性，不论接种任何一剂疫苗都应避免在接种后的一个星期内进行剧烈活动。

根据卫生部的建议，激烈运动包括游泳、脚踏车、跑步、慢跑、举重、竞技类运动或体能训练，以及球类运动。安全活动则包括伸展、步行和做家务。

专家团也提醒，接种后若感到胸口疼痛、呼吸急促或心跳异常，应尽快求医。

对此，陈淮沁教授说：“就算是身体没有感到不适，为了以防万一，都应该避免剧烈运动，先休息一个星期，这是合理的做法。”

他指出，一般上剧烈运动包括以每小时超过7公里的速度跑步，或是导致心律超过最高心律85％的运动，一般以220减除年龄为计算最大心律的方式。