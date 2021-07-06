认同接种好处大于风险 受访家长仍会让孩子注射第二剂

（早报讯）16岁少年在接种首剂辉瑞冠病疫苗的六天后，于健身房举重不久后心脏骤停。受访家长表示听闻此事后，难免会担心孩子接种疫苗的安危，但认为打疫苗的好处大于风险，还是会让孩子继续打第二剂疫苗，以获得完整保护。

育有18岁和22岁儿子的卓女士（58岁，家庭主妇）表示看到这则新闻时，内心十分担忧。“我的两个儿子常去健身房举重，打的也是辉瑞疫苗。看到这则新闻后，我挺担心，但觉得打第二剂疫苗还是有必要的，这样才能获得保护。我会嘱咐他们谨慎行事，在打完疫苗后的两个星期内不要上健身房，做一些比较轻微的运动。”

陈瑞龙（60岁，自雇者）说，“父母自然会担心孩子的身体状况。我认为所有上健身房或喜欢做剧烈运动的年轻人都应该注意自己的状况，最好不要做这么剧烈的运动，量力而行。”

另外，有家长表示，希望学校能允许刚打完疫苗的学生两周内不用上体育课。

育有13岁儿子的许蔓（42岁，会计师）受访时指出，希望学校能通融，刚打完疫苗的学生不必上体育课。“身为家长，我们当然会很担心孩子，何况每个孩子的身体状况都不一样。我希望学校能重新调整体育课的活动，让学生做一些非剧烈运动，并与家长密切合作，让刚打完疫苗的学生不必参加两周的体育课。”