“回归新加坡人入学计划”明天起可上网申请

（早报讯）有意在明年入读本地中学、初级学院或励仁高中（Millennia Institute）的归国学生明日（7日）起可上网提出申请。鉴于疫情，统一测试将在安全管理措施下进行，归国学生须在参加统一测试前，完成居家通知或隔离。

在海外工作的新加坡人归国时，可通过“回归新加坡人入学计划”（School Placement Exercise for Returning Singaporeans，简称SPERS）为孩子报读主流学校。孩子只须参加一项统一测试，无须参加个别学校的入学试。

根据教育部今天发布的文告，有意在2022学年修读本地中一到中三的归国学生可以在9月21日参加中学组考试。念高一的学生可参加初院／高中组考试，考试将在11月11日举行。考生将在今年12月收到学校分配结果。

鉴于疫情，统一测试将在安全管理措施下进行，归国学生也须在参加测试之前，完成居家通知或隔离令，确保其他学生和考官的安全。若统一测试因疫情受到影响而延期或取消，教育部将及时通知家长。

来不及回国参加中学组考试的学生则可在今年12月中参与补考。学生会在明年2月初获得分配通知，并可在同月入学。补考报名期会在10月开放。

报读小学的归国学生无须参加统一测试，可直接联络教育部，并按照教育部的分配到靠近住家且有学额的学校上课。个别小学可能会进行测试确定学生的能力，以提供适当的协助让学生适应和学习。

归国学生可上网https://www.moe.gov.sg/returning-singaporeans查询SPERS详情并提出申请。

此外，教育部也鼓励学生使用教育部的“入学分配安排计划”（Assured School Placement）服务，在回国之前就能够确保学生入读一所邻近住家且有学额的学校。使用这项服务的学生无须参加统一测试，但个别学校可能会推出测试来鉴定学生的能力。

欲知更多详情可上网https://www.moe.gov.sg/returningsingaporeans/assured-school- placement查询。