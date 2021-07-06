过去三个月 5％续约小贩中心摊位租金上调

（早报讯）过去三个月，全国341个租约到期要更新的小贩中心摊位中，过半数租金有下调，仅有5％的租金须小幅调涨10元至300元。这些摊位调涨后的租金中位数为850元，依然低于市场水平。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天在国会答复议员杨益财（拉丁马士区）时表示，经历一年的冻结租金上调后，今年4月至6月，341个更新租约的摊位中，有198个（58％）的租金下调至符合市场水平，减幅为30元至2500多元。

126个摊位更新租约后，租金和上一个租期相同，这些摊位的租金中位数为1100元。

只有17个摊位的新一个租期租金有调整，增幅最低10元，但从未超过300元。“即便是是租金增加了300元的摊位，其租金仍等于或低于市场估值。”

目前，全岛小贩中心未获津贴的熟食摊每月租金中位数是1250元，许连碹说，这远低于咖啡店和食阁的摊位租金。由环境局管理的小贩中心摊位租用率也维持在97％的高水平。

许连碹解释，环境局的每月摊位招标系统不设最低租金，因此有的人可以低至1元中标，也有人给出远高于市场价的价格，标中位于高人流地点的小贩中心摊位。

“当摊位租期届满时，我们不会将这些摊位重新公开招标，因为这会破坏小贩已建立起的生意及客户群。反而地，租金是根据独立专业估价进行调整的，估价考虑了中心的位置、摊位大小和市场状况等因素。”

许连碹说：“我们注意到，无论幅度有多小，任何租金增长，即使是适中的（调整），也始终是敏感的，况且现在是一个具有挑战性的时期。经过最近2021年5月中旬至7月中旬的两个月免租期后，小贩若因租金上涨而继续面临财政困难，可向环境局寻求帮助，环境局将根据具体情况进行仔细审查。”

她指出，考虑到疫情带来的挑战，当局从去年4月到今年3月底已冻结租金上调，迄今已让小贩享有七个月免租，以及五个月的桌子和碗碟清洗服务津贴。符合条件的小贩也能获得9000元的自雇人士收入补贴。

位于杨益财选区内的多个小贩中心，如红山巴刹与熟食中心以及红山中小贩中心，皆因附近出现较大的冠病感染群，多个摊位生意一落千丈。

许连碹建议，小贩若因疫情或须隔离，收入受影响，可以申请政府或社会服务机构所提供的财务援助计划，例如每天100元的隔离津贴计划（Quarantine Order Allowance Scheme）、英勇基金（Courage Fund），或是冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant）等。

她也特别感谢杨益财和议员祖安清心（丹戎巴葛集选区）对于受冠病打击的小贩中心的支持，帮助小贩渡过难关。

“基层顾问还可以与他们的基层和小贩商联会合作，向社区确保这些小贩中心重新开放后，可以安全回归用餐，并团结社区，支持我们的小贩。”