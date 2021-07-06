王乙康：逾130家外国企业去年在本地设总部

（早报讯）去年，尽管45家外国公司关闭在我国的区域或全球总部，但仍有超过130家外国企业在本地设立总部。

在从政前曾经参与谈判自贸协定的工作的卫生部长王乙康，周二（7月6日）在国会发表部长声明，阐述自由贸易协定对我国的重要性，以及反驳协定被指放任外籍专业人士在本地生活与工作的不实指控时，指出以上数据。

除了谈到我国自由贸易协定策略的重要性，他也就我国最近在瑞士洛桑管理学院（IMD）的竞争力排名从榜首滑落至第五位，呼吁国人不能把自由贸易协定带来的好处视为是理所当然的。

不过，他也从以上外国企业在本地设立总部的情况，说明我国在吸引外来投资方面仍然维持良好表现。目前，我国有5万家国际企业在本地营业，当中750家把区域总部身在本地。

王乙康指出，我国在上个世纪90年代末开展自由贸易协定策略，深思熟虑并抢在他国之前执行这项策略，而该策略也给我国带来先行者优势，大大助力我国出口、吸引投资、到海外投资和为国人创造良好工作。

自由贸易协定对中小企业尤其重要，让他们不会受限于国内的小市场，而能够进入全球市场。

“如果我们接受新加坡需要靠世界来谋生的基本现实，那么就会意识到我们所有自贸协定的根本重要性。

“它们是我们所建立的经济超级结构的一个基石。没有自贸协定，我们不可能把国人的福利提高到现有程度。”