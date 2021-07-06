印度籍持就业准证者倍增并非因为CECA

（早报讯）来自印度的就业准证持有者比率从2005年的13%增加至2020年的26%，相比之下来自中国的就业准证持有者比率相对保持稳定。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生周二（7月6日）下午在国会发表部长声明时透露以上数字，并强调印度就业准证持有者比率提高并不是因为新加坡—印度全面经济合作协定（简称CECA）的关系。

陈诗龙指出，自2005年，持就业准证持的外国人国籍基本保持一致，来自中国、印度、日本、马来西亚、菲律宾和英国的持有者，占全体就业准证持有者的大约三分之二。

他说，所有工作证件持有者都必须满足相同的标准，才会获准在本地就业，不论对方来自什么国家，当局都一视同仁。

陈诗龙说，印度籍就业准证持有者比率上升反映了全球科技人才的供需趋势，这种现象并非新加坡独有，而是全球性的。

“这是数码经济的快速增长推动的，随着每个行业都开始数码化，他们对技术人才的需求出现显著增长。”

他指出，新加坡没有足够的本地人才填补数码领域的职缺，单单在资讯通信领域，目前就有6000个职位空缺。

“从哪些国家引进人力的决定权在于各家企业，依据的是他们的需求和人才的供应。中国和印度是世界两大科技人才供应国，但中国已经萌生了大量‘独角兽’，自身的需求也很大，所以很多中国人才选择留在中国工作。”

“独角兽”指的是市值超过10亿美元的起步公司。

陈诗龙指出，与之相反，印度的科技人才则继续往外寻找就业机会，他们也有会说英语的优势。

陈诗龙也说，印度目前是国际移民的最大来源国，去年国际移民多达1800万，比2000年增加了1000万，除了成为美国第二大移民来源国，也是英国第三大移民来源国。英美两国也在大力投资发展技术能力。

“新加坡企业除了在培养科技人才，也是人才的使用者。考虑到我们的人力缺口，就算员工不来自印度，也会来自其他地方。”