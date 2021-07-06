樟宜机场第四搭客大厦或接待极高风险区乘客

（早报讯）交通部、新加坡民航局和樟宜机场集团正在探讨使用第四搭客大厦接待来自极高风险国家和地区的乘客。

交通部长易华仁今天（7月6日）在国会回答议员口头询问时，透露了上述消息。

他指出，目前来自极高风险地区的乘客抵达樟宜机场后，会直接送往第二搭客大厦（简称T2）通关及接受冠病检测等，再由专属车辆送往居家通知设施。由于第四搭客大厦（简称T4）的客容量比较大，交通部和不同机构正在探讨使用T4接待这些来自极高风险地区的乘客。

“要是能使用T4，这将提升我们应对来自极高风险地区乘客的能力。”

T2目前关闭翻新，为防万一，来自极高风险地区乘客所使用的“远程关卡”也和翻新工程工地隔开。据《联合早报》之前报道，这项T2安排已启动，但使用专用设施的乘客人数较低。

易华仁说，卫生部会关注国外的公共卫生情况，并在参考世界卫生组织、学术界网络以及新加坡海外领事馆的资料后，做出适当的风险评估。民航局和其他航空业的利益相关者会根据风险属性的改变即时调整程序。

根据民航局早前提供的资料，低风险国家和地区包括我国已单方面开放边境的地方，如文莱和新西兰等，而极高风险的国家和地区包括我国禁止短期旅客入境的地方，如印度、尼泊尔和孟加拉等。

易华仁提到，所有来自高风险地区的乘客在等待冠病检测结果时，必须乘搭专属车辆到指定设施，履行居家通知。为降低传播风险，当局采取了严格的公共卫生程序。

其中，私人巴士只能从关卡接送旅客到居家通知设施，不能载送其他乘客，完成每一趟行程后，也须清洗和消毒巴士；巴士司机也受过培训，妥当地穿戴个人防护装备；旅客只能坐在巴士后端，不准坐在靠近司机的地方等。