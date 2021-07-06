律政部提呈法案加强新加坡版权保护制度

（早报讯）为了防止零售商和服务供应商从串流未经授权内容牟利，律政部提呈版权法案，禁止“盗版”机顶盒和应用服务的商业交易，违例者可面对民事和刑事责任。

目前，版权法令没有清楚列明商家是否需要为提供或售卖这类设备和服务负起责任，本地也很难通过法律等途径来对付这些商家。

新法律一旦生效，版权拥有人可起诉任何执意贩售、宣传或分发违法设备和服务，通过侵权牟利的商家。当局希望这能鼓励人们通过合法途径接触版权作品。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天（7月6日）在国会提出版权法案一读，这项法案寻求废除和取代现有的版权法令。

法案根据现今内容的创作、发布和使用方式更新法律，从而加强我国的版权保护制度，并确保制度能与时俱进。法案一旦通过，律政部预计能在今年11月实行大部分条文。

除了对付非法机顶盒零售商，法案也授予创作者新权利，规定任何公开使用或表演的作品须表明创作者和表演者的身份。

受他人委制的摄影作品、肖像、雕刻、录音和电影的所有权同样将自动归于创作者，而不是委托方，除非合约另有规定。

法案也针对一些指定情况扩大使用权，例如允许作品用在数据分析和机器学习等相关用途、允许网上资料用在教育或学习用途等。