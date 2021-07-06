【国会】制定持久授权书将电子化 旨在提高效率

（早报讯）持久授权书将全面电子化，公众通过网上平台申请，注册时间将缩短至八个工作日。

为了确保授权人清楚自己所制定的持久授权书（简称LPA），授权人还是得在担任证书签发人的医生或律师面前线上签名。

国会今天（7月6日）三读通过心智能力（修正）法案。政府将在今年内设立公共监护人办公室线上服务（Office of the Public Guardian Online electronic system，简称OPGO）这个电子平台，让公众线上办理申请和相关手续。

持久授权书成为电子文件后，无需实体签名和盖章。授权人（donor）不必与被授权人（donee）见面，让对方在表格签名，而是通过OPGO，提供被授权人的资料与权利。被授权人收到短信或电邮通知后上OPGO同意获委。

但授权人仍得找医生或律师，在这名证书签发人的见证下，利用“全国数码身份认证”线上签名。证书签发人确认后线上签名，代授权人提呈LPA申请。

有鉴于此，注册LPA的时间将大幅从三个星期减至平均八个工作日，这不包括三周的等待期。在这三周的等待期，若授权人与被授权人有变卦，可取消申请。

注册通过后，若授权人与被授权人在90天内没有提出要修改内容，这份电子LPA将作为交易的依据。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆补充说，即使90天后发现内容有误的少有情况，仍可做出修改。

法案也赋予公共监护人更大的权利。如果有迹象怀疑授权人被骗，或被迫授权给某个人，公共监护人可以找授权人面谈，向授权人透露他所委托的人，也同时受委为多少其他人执行LPA。

公众须利用Singpass登录OPGO电子平台，不擅科技的公众可到26个位于民众俱乐部的公民联络中心以及淡滨尼天地的综合公共服务中心，由工作人员协助。OPGO平台也会提供指南与不同语言的指示，引导公众。

目前，年满21岁者都可以申请持久授权书，指定信赖的被授权人在他丧失心智能力后，代替他决定并执行个人福利、产业和财务事宜。

截至今年5月，已注册的LPA超过12万份。现有的LPA也将转为电子版。当局会发信通知授权人等上OPGO检查内容。

随着LPA数码化，当局只有在特殊情况下，允许个人以纸版申请LPA，例如当授权人、被授权人无法通过OPGO电子签名。