（早报讯）美国股市受金融股和经济相关股下滑拖累，道琼斯工业指数和标普500指数收低，纳斯达克指数则创下收盘新高。

标普500指数在美国10年国债收益率跌至新低之后，下滑2.5％。

道琼斯工业指数收跌0.6％，报34,577.37点；标普500指数下滑0.20％至4343.54点；纳斯达克指数收高0.17％，报1万4663.64点。

新加坡海峡时报指数全日上扬49.57点或1.58％，闭市报3190.59点，创5月18日以来最大单日涨幅。整体股市交易量18亿5000万股，交易总值16亿3000万元。上升股311只，下跌股205只。

今日（7月7日）可关注的股票：

1.胜科海事（Sembcorp Marine）今早发表文告澄清，公司计划发行附加股以筹集15亿元，不会用在与吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）潜在合并交易。

胜科海事对《商业时报》（Business Times）日前刊登一则文章做出回应。该文章质疑公司行附加股筹资是为了进行与吉宝岸外与海事的潜在合并交易。

2.祥和科技（Cheung Woh Technologies）董事购得公司97.12％的股权，由于市面上的已发行股低于10％，因此公司今早要求停牌。

提出这项自愿有条件收购献议的是祥和科技董事组成的的Woh Seng控股私人有限公司，收购价是每股0.285元。

3.惠胜置地（Hatten Land）旗下非直接独资子公司Prolific Revenue以2580万令吉（835万新元），脱售在马六甲的一幅地段。收购方是马来西亚发展商Webest Sdn Bhd。

4.新保安集团（Secura Group）获得石油和天然气跨国公司颁发价值约680万元的合约，在本地提供保安服务。纳入最新合约后，安保业务的订单额将达到约5030万元。