宏茂桥、大巴窑一带的蓝色回收箱将装置感应器 减少满溢情况

（早报讯）住家楼下摆放的蓝色回收箱时不时会出现满溢的情况，国家环境局将在今年10月展开试验计划，为宏茂桥—大巴窑公共垃圾收集区的回收箱装置感应器，以让业者能更即时地清理装满的箱子。

永续发展与环境部长傅海燕昨天（7月6日）书面答复武吉巴督区议员穆仁理在国会提出的问题时，透露这项即将推行的试验计划。

傅海燕说：“宏茂桥—大巴窑区的公共垃圾收集业者合约会在今年10月更新，到时放置在该组屋区的回收箱会装上感应器，以便业者能实时监测回收箱是否已装满，更即时地清理再循环物品，减少箱子满溢的情况。”

她也提到，环境局会观察感应器是否有效，之后再考虑要不要为其他公共垃圾收集区的再循环箱也安装类似系统。此外，当局将评估这么做会不会影响业者的垃圾清理费用。

新加坡共划分为六个公共垃圾收集区，由三个业者负责，目前管理宏茂桥—大巴窑区的是800 Super Waste Management。

另一方面，穆仁理也促请当局考虑开发应用，让公众可以查看回收箱的位置及它们是否已被装满。

针对这一点，傅海燕指出，目前公众已经可以通过OneMap地图网站和手机应用查看回收箱的位置。环境局规定公共垃圾收集业者定时清理箱子，业者也得确保清理次数达到一定的频密度。要是发现箱子已满，公众可以使用附近其他的箱子或是通过环境局网站、myENV或“一联通”（OneService）应用提供反馈。

“我们也促请公众按照回收箱上的指示，只投入可回收的物品。一些不可回收的东西如泡沫塑料盒、体积庞大或是像衣服、玩具和鞋子等可以重复使用的物品，它们不但会污染回收物，也会导致箱子被快速填满。”