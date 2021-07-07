转售组屋需求提高 更多买家支付现金溢价

（早报讯）随着转售组屋需求提高，今年有较多的买家须支付现金溢价（COV），每三个买家有约一个须付现金溢价，去年则是每五个有一个。

此外，在过去18个月转手的组屋单位中，每十个有六个支付的现金溢价低于2万元，其余则超过2万元。

根据国家发展部的数据，在所有包含溢价的转售组屋交易中，北部、东北部和东部分别有38%、34%和36%的交易是以超过2万元溢价成交。西部和中部则有较多转售组屋单位的现金溢价超过2万元，均为43%。

国家发展部长李智陞过去两天在国会以书面答复议员谢秉辉（荷兰—武吉知马集选区）和颜添宝（宏茂桥集选区）的询问时表示，在低利率环境的支撑下，目前我国对住宅需求广泛走高，包括私人住宅市场。

“不过，大多数买家都并不须要支付任何现金溢价，每年现金溢价的中位数也保持在0元。”

他也指出，转售组屋市场在2010年和2013年也曾出现有现金溢价的组屋转售交易上升现象，但与这两年的情况相比，目前已支付溢价的买家比例显著偏低。

“当时，几乎所有二手组屋的买家都支付了现金溢价。那段期间卖家普遍会先申请估价表，之后再和买家商讨溢价，最终由卖家决定成交价。”

政府在2014年修改了转售组屋的买卖程序，买卖双方必须先对转售价达成协议才能进行估价，而估价的目的是用于计算买家须要调动的公积金存款和贷款数额。

李智陞说：“我们会继续密切观察经济和房市走向，并确保新加坡人有负担得起的政府组屋可购买。”