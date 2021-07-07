受冠病疫情措施影响 去年结婚和离婚人数皆下跌

（早报讯）为了预防冠病疫情传播，政府去年采取了多项防疫措施，进而打乱了好些情侣的终身大事。这导致注册结婚的人数显著下跌，去年结婚的情侣比起2019年减少10.9％。

根据新加坡统计局今天（7月7日）发布的最新数据，去年有2万2651对新人注册结婚，2019年则有2万5434对，跌幅为10.9％。这也是结婚人数自2017年以来连续三年下滑。

统计局在文告中解释：“这是因为冠病疫情造成干扰，包括政府实行的病毒阻断措施和其他安全管理措施，从去年3月开始影响注册仪式和婚宴。”

这也拉低了过去五年来的年均结婚桩数，2016年至2020年为2万6255桩，低于2011年至2015年间的2万7635桩。

去年，年龄介于15岁至49岁的未婚男性中，每1000人有35.7人注册结婚，略低于2010年的39.3人。未婚女性方面也出现下跌的情况，从2010年的35.3人，下滑至去年的34.9人。

与此同时，过去10年来晚婚的趋势持续，首次结婚的新郎年龄中位数从2010年的30岁上升至去年的30.4岁，新娘则从27.7岁上升至28.8岁。

除了影响人们的结婚计划外，疫情可能也导致一些想要在去年离婚的夫妇无法立即办理手续。

去年，申请离婚或婚姻无效（annulment）的夫妇有6959对，较2019年的7623对减少8.7％。2016年至2020年之间结束婚姻（包括离婚或者婚姻无效）的夫妇平均每年有7424对，稍低于2011年至2015年的7439对。