更多人居家办公 建筑噪音投诉每月增至约1100起

（早报讯）建筑工地已全面复工，但由于仍有许多人居家办公，建筑噪音相关投诉每月增加到约1100起，其中有约11%是因工地违反噪音条规所致。

永续发展与环境部长傅海燕昨天（7月6日）书面答复蒙巴登区议员林谋泉的提问时透露了上述数据。

她指出，在冠病疫情暴发前，从2018年到去年2月间，住宅区附近的建筑噪音投诉数量稳定在每月平均800起左右。不过在去年3月人们开始居家办公后，增加到1160起。

在去年4月至7月间，由于我国实施病毒阻断措施，建筑工地停工，当局每月收到的投诉少过400起。但随着建筑活动全面恢复，许多人仍在家工作，去年8月至今年5月间，每月投诉增至约1100起。

调查发现，在今年的投诉中，约有11%是建筑工地违反了监管规定。

傅海燕指出，与住屋和对噪音敏感的场所如医院等相距不足150米的建筑工地，须遵守更严格的噪音管控，不允许在星期日和公共假日施工。

国家环境局也在离建筑工地最近的住宅或易受噪音影响的处所安装噪音测量仪。这意味着建筑工地须采取更多减低噪音的措施，以确保居民所受到的噪音干扰在法令限制范围内。

“我们会考虑业界与公众的反馈，参考国际上最佳做法的同时，也考虑新加坡的情况，定期检讨管理建筑噪音的方法。”

考虑到越来越多人居家办公，也让建筑工程在合理的时间和成本内完成，环境局在审查建筑工地的噪音条例时须平衡两者，研究更多有效降低噪音的方法。