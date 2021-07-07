宏茂桥组屋凌晨失火 三人送院

文 /
杨量而

发布 / 2021年7月7日 12:55 PM

更新 / 2021年7月7日 1:08 PM

火患发生在今天凌晨12时25分，地点是在宏茂桥3道第314座组屋的10楼单位。（取自民防部队面簿）
火患发生在今天凌晨12时25分，地点是在宏茂桥3道第314座组屋的10楼单位。（取自民防部队面簿）

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（早报讯）宏茂桥两房式租赁组屋单位凌晨失火，火患涉及行动辅助工具（PMA），民防人员破门救出单位内两人，一名居民因吸入过多浓烟送院。

火患发生在今天（7月7日）凌晨12时25分，地点是宏茂桥3道第314座组屋的10楼单位。

民防部队在面簿发贴文指出，火患涉及失火单位客厅里的一辆行动辅助工具。

在民防人员抵达前，公众用多桶水从单位的窗口泼水灭火。

民防人员抵达后，破门进入单位内救出两人，其中一人在单位入口处，另一人则是在单位内的厕所里。

民防部队指出，警方从受影响的组屋疏散了约50名居民。失火单位内的一人被送往陈笃生医院，另一人被送往竹脚妇幼医院。12楼的一名居民因吸入过多浓烟，也被送往陈笃生医院接受治疗。

初步调查显示，火患和行动辅助工具的电源有关。

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