杨莉明：资讯通信媒体业表现强劲

（早报讯）我国资讯通信媒体业继续展示高于整体经济的强劲增长表现，而且将继续创造更多就业机会。我国在2019年和2020年吸引的投资承诺所将创造的未来工作，有约40%或2万个工作岗位，料将属于数码方面的职务。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天在本地公司恩士讯（NCS）的一项活动演讲时作以上表示并指出，数码科技将是在未来经济中取得成功的关键推动因素。

我国资讯通信媒体行业过去五年的增速持续高于整体经济，去年当整体经济收缩5.4%时，它仍取得4.8%增长率，并且在可预见的未来将继续增长。去年这个行业的就业增加了8000多人或5%，本地人的比例过去几年维持于约四分之三。

杨莉明部长也指出了其他发展，包括全国5G网络持续发展、早期在数码化的投资使到转换时较不痛苦等。这些趋势显示我国未来经济数码化将走在前端，为愿意学习这些新技能的新加坡人提供令人兴奋的机会。

她表示，资讯通信媒体行业对建设新加坡的数码创新能力以及创造有潜能进入全球市场的先进数码产品与服务很重要。它的增长也将帮助其他经济领域发展，提高生产力和竞争力。

亚太市场也有庞大商机。她指出，单是在公共云的开支就是在高双位数增长率，而整体资讯通信媒体行业的年开支到2024年时预期将超过1万亿美元，包括软硬件、线上、电信和资讯科技服务。

要充分把握这些机会，我国科技供应商也需要改革提升。她因此对恩士讯公司宣布的业务转型计划表示欢迎。

新电信集团（Singtel）旗下的恩士讯公司宣布业务和人员大转型，以为公司在5G时代的增长重新定位。这个战略重置公司专注的领域于发展数码服务、扩大政府与电信业务、以及把握企业市场的新增长机会，这覆盖它在新加坡、澳大利亚与大中华区的业务。

人员方面，在它这个转型计划下，它将聘请多达2000科技人才。此外，公司也将重塑其品牌。

恩士讯公司在文告中指出，公司采取此举正当数码经济经历全球增长的高峰期，部分由冠病大流行加速，创造了对数码和科技服务需求的空前激增。

恩士讯总裁黄国斌说：“对我们来说，没有比这更合适的时机了，我们要从一个传统的信息和通信技术服务提供商，转变成亚太地区的数码及科技服务公司。冠病疫情和大规模在线迁移已经将数码转型列入每个人的议程，我们打算利用我们在公共和电信部门的优势，利用这个机会重新定义和发展我们的公司。随着我们重新为自己定位，我们将加强我们提供的数码服务，以便把握企业领域的新业务，并扩展到我们拥有业务和协同效应的澳大利亚和大中华区高增长市场。”

新电信集团总裁袁坤满表示：“多年来，恩士讯一直是集团的一个关键增长引擎。现在它将发挥更加重要的作用，因为我们希望在资讯通信科技及数码服务领域挖掘新的增长机会，并利用数码化上升的趋势。在过去的18个月里，随着大规模的网络迁移，冠病大流行病进一步加速了这些趋势，而这些趋势已经重新定义了我们行业的成功要素，我们的战略重置的一部分涉及到使恩士讯在我们有业务和协同效应的海外市场，成为一个领先的区域企业对企业（B2B）数码和科技服务公司。”

恩士讯在亚太的扩充，将专注于几个高增长市场——新加坡、澳大利亚和大中华区。

文告指出，这个转型的核心是NCS NEXT的成立，这是另外的一家服务公司，以推动公司在数码、云和平台服务的新业务专注。NEXT将辅助恩士讯公司在应用、基础设施、工程和网安的其他核心服务，并提供有区别和全面端对端科技服务。因此，在今后两年里，恩士讯打算聘请多达2000科技人才。