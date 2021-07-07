借社媒威胁英超球员 本地青年缓监9个月

（早报讯）不满布莱顿前锋在球场上撞伤阿申纳守门员后还进球赢了球赛，通过社交媒体威胁布莱顿前锋的本地青年日前认罪后，今早被判缓刑监视9个月。

此外，被告还需履行40小时社区服务，继续接受心理治疗。被告的母亲也需提交5000元担保金，确保他服从缓刑监视的条件，包括晚上10时至早上6时的宵禁。

法官下判时劝被告，指被告可以对足球有很大的热忱，但不该因自身的不满，甚至不该因为自己人生的不顺遂而以此为发泄，希望他学会控制自己的情绪。

《联合晚报》日前报道，被告黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过Instagram威胁布莱顿（Brighton）前锋莫佩（Maupay），促使莫佩感到恐慌。

庭上日前揭露，被告案发时是一名初级学院学生，是阿申纳的死忠球迷。他在亲戚家观赏了球赛后对莫佩感到非常愤怒，因此决定用匿名账号“吓吓”莫佩，多次威胁要伤害莫佩和他的家人。英超联盟后来查出账号源自新加坡，因此在新加坡报案，警方过后将被告逮捕。

他上个月承认其中两项罪名，余项交由法官考虑后，法官下令提交他的缓刑监视以及青年改造所报告。

律师求情时说，被告只是一时糊涂犯案，以往无论是在学校或者服兵役时都表现良好，如今已悔不当初。

律师也指这件事对被告的情精神打击不小，时常会有恐慌发作，认为他已经得到足够的教训，请求法官按照报告判他缓刑监视。

主控官表示，控方并不反对缓刑监视，但指被告的恐慌发作是因担心入狱，是任何被告都会面对的情况。

法官下判时指出，被告虽然有良好的记录，但若不学会控制自己的情绪而犯错，无论以前有多么好的记录都将没有任何意义。

被告的律师在求情时称，被告除了亲自写道歉信给受害者，也写了一封悔过书，了解到所作所为对受害者，以及自己的家人所造成的影响。

律师也说，被告的母亲积极配合，除了愿意担保外，也愿意在缓刑监视后继续督导被告。

英超联盟上个月也发文告说，希望被告认罪能够对其他人起到阻吓作用。莫佩也在文告中感谢球队和英超的支持及关怀，并也感谢新加坡警方和法庭。