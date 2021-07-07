串谋2员工骗政府4800元津贴 托儿所前董事被判罚款

（早报讯）托儿所前女董事和两名校长合谋，伪造孩童出席率，欺骗幼儿培育署发放4800元津贴被揭发，她后来中风需坐轮椅并患上失智症，控方昨天（7月6日）为她求情以罚款代替监禁，免沦为阶下囚。

三名被告均来自Faith Educare托儿所，她们分别是前董事陈宝珠（53岁）和校长阿鲁兰南丹（53岁）以及法蒂玛（42岁）。

《新明日报》早前报道，三人被指在2015年到2016年1月期间，提交了16次津贴申请，欺骗幼儿培育署向8名还没入学，甚至没在该托儿所上学的儿童每月发放300元补贴，总共4800元。涉案的托儿所是位于康埔桦、临原（Edgefield）以及盛港的三家。被告陈宝珠和其余两人，事后分别被控8项和4项欺骗控状。

其中，陈宝珠的案件昨日提堂。案情披露，被告指示上述两名校长替孩童“签到”，伪造出席率，事后再提交津贴申请，导致幼儿培育署蒙受损失。

被告昨日坐轮椅出庭，控方指出，被告3年前严重中风，导致永久性行动不便，去年也被诊断出患上血管性失智症（Vascular Dementia），记忆力受损。

鉴于被告目前的身体条件，控方认为可给予一定同情，用罚款代替监禁。控方也提到，被告首次犯罪，事后配合调查，显示悔过之心。被告也在被控前就完成了赔偿，事后也将托儿所出售，在被警方调查前就停止干案。

法官最终判被告罚款1万500元。法蒂玛早前被罚3000元，阿鲁兰南丹的案件仍有待处理。