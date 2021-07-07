打科兴疫苗者 到访光明山须有“阴性”检测证明

（早报讯）光明山从下周起增加访客人数，但表示由于科兴疫苗并不属于“全国接种计划”认证的疫苗，因此若访客已注射科兴疫苗，仍必须提供检测结果为阴性的证明书。

《新明日报》昨天（7月6日）报道，光明山普觉禅寺下周一（12日）开始，将访客人数从现有的每个时段50人增至150人，但访客需符合三项条件中的其中一项。

这包括，已完成接种两剂辉瑞或莫德纳冠状病毒疫苗超过14日，或24小时内经卫生部认证的冠状病毒检测（抗原快速检测/聚合酶链反应检测）结果为阴性，或是已经从冠病感染中复原并从诊所中取得活动前检测（PET）的豁免通知。

光明山回复《新明日报》询问时说，由于光明山普觉禅寺的预约时段一般上很快就一扫而空，尤其是周末的时段。为了让更多信众有机会到访，从下周一起，将访客人数增加至150人，每组访客人数上限为五人。而配合政府的防疫措施，50人以上的活动必须进行活动前检测，因此访客在预约到访时段前，必须确认符合以上三种条件的其中一项。

光明山强调，由于科兴疫苗并不属于“全国接种计划”认证的疫苗，因此若访客已注射科兴疫苗，仍必须提供冠状病毒检测结果为阴性的证明书。另外，若是已注射第一剂“全国接种计划”认证的疫苗或注射第二剂疫苗未超过14天，访客也同样须提供冠病检测结果为阴性的证明书。

光明山也表示，为了减少病毒感染的可能性，仍然会实施一米的安全距离措施、增加活动区域的清洁与消毒次数等。

“在落实新的防疫措施后，本寺已培训安全大使及工作人员在实施新措施上所要注意的事项，同时也确保在检测确认上所消耗的时间不会造成人流或车辆的阻塞。另外，我们已更新我们的系统，以确保访客在扫描便携器以后可以显示疫苗注射状态。”