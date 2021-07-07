缺乏预防德尔塔毒株的数据 科兴接种者目前无法纳入全国接种人口数据

（早报讯）由于缺乏疫苗效能的数据，尤其是在预防德尔塔变种毒株方面，接种科兴疫苗的人目前无法纳入全国接种人口数据中。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今午（7月7日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，政府正追踪在本地接种科兴疫苗的人数以及相关细节，但数据目前不算入全国已接种的人数中。

他说：“我们只通报在全国接种计划下接种疫苗人数，以更好反映在全国接种计划下让全民接种的努力和里程碑。等适合的时机，当有足够的人接种疫苗，我们可能提供接种科兴疫苗的人数，但目前我们着重于计算接种在流行病特别采用程序（简称PSAR）下获批准的疫苗的人数。”

麦锡威副教授也指出，目前科兴疫苗效能的数据不足，尤其在对抗德尔塔（Delta）等须关切变种毒株方面，数据远不如信使核糖核酸（mRNA）疫苗多。有足够证据显示接种mRNA疫苗的人能获得很好的保护，因此当局只计算接种mRNA疫苗的人数。

卫生部长王乙康说，一些国人因不适合接种mRNA疫苗而接种科兴疫苗，为建立社会的坚韧性尽一分力，他对此表示感激。不过，科兴疫苗效能的数据不足，尤其是面对德尔塔变种毒株的国家还未公布数据，所以没有医学或科学基础证明科兴疫苗在预防感染变种毒株和避免重病的效能。

王乙康也说，随着本地越来越多人接种疫苗，社会将变得更坚韧，不同疫苗效能差距的重要性也将降低。当局也会逐步放宽限制，让接种科兴疫苗、只接种一剂疫苗，或未接种的人也获准参与大型活动。