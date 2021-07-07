卫生部正在调查导致16岁少年心脏骤停的原因

（早报讯）卫生部正在调查16岁少年接种数天后心脏骤停的原因，目前不排除任何的可能，包括是否是因接种疫苗引起，或是否与少年服用的保健品有关。

卫生部早前通报，一名16岁新加坡籍少年6月27日接种首剂辉瑞／复必泰冠病疫苗，接种后情况良好，但在7月3日到健身房举重后，当天上午在家中昏倒，送院急救，情况危急。

针对少年的最新情况，卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，卫生部正密切留意这起事件，院方也尽力给予少年最好的照料，并定期和少年家人汇报最新的情况和进展。

他说：“我们目前所知的是他被诊断为院外心脏骤停，这是在健身房激烈运动后发生。男孩当时使用的重量几乎是自身体重的一倍，所以是非常激烈的活动，男孩在这之前也曾服用过保健品。”

麦锡威副教授指出，目前仍无法确定少年心脏骤停的原因，而医院专科医生不排除任何的可能，包括是否是注射疫苗引起的心肌炎。专家也正在进行额外检测，包括化验少年服用的保健品，以确定是造成心脏骤停的原因。目前化验结果还未出炉。

冠病疫苗专家团和卫生科学局因此建议公众，尤其是青少年和30岁以下的年轻男性，不论接种第一或第二剂疫苗，都应避免在接种后的一个星期内进行剧烈活动。专家团也提醒，接种后若感到胸口疼痛、呼吸急促或心跳异常，应尽快求医。

卫生部长王乙康也说，他明白媒体和公众十分重视少年出现心脏骤停的原因，院方和卫生部目前首要任务是确保男孩的平安。调查结果会在之后公布，公众目前则应遵守疫苗专家团和卫生科学局的最新建议。