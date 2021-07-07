建筑海事和加工业试行新计划 “小规模”地从印度引进客工

（早报讯）本地建筑、海事和加工业将推行试点计划，开始“小规模”地从印度引进客工，以缓解这三个行业面对的严重人力短缺问题。若试行成功，这个方法将可安全和可靠地引进稳定数量的客工。

新加坡建筑商公会、新加坡海事工业商会以及新加坡石油化工企业协会今天（7月7日）发联合文告说，这三个行业的商会与企业将推出试点计划，让客工前来新加坡之前，先在自己国家的指定设施接受14天的严格冠病检测机制，确定安全后才入境我国。

客工抵新后，须遵循居家通知，以及其他安全管理措施和卫生防疫条例，包括到客工入职中心完成居家通知和冠病检测等。以目前我国规定的21天居家通知期计算，客工整个隔离期可能长达35天，不过他们在这期间会接受检测和培训。

文告说，当局之前已试行从马来西亚引进客工，到目前为止，所入境的首几批客工中没有出现任何冠病病例，因此将在本月通过同个方法从印度引进客工。

由于早前本地社区病例显著增加，人力部从5月起规定，除了关键项目和基础设施工程所需的客工之外，暂停接受来自高风险国家和地区的工作准证持有者的新入境申请。过去14天曾到过印度、孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦及斯里兰卡的外国旅客禁止入境。

三家商会在文告中说：“自2019年底起，建筑、海事和加工业的工作准证持有者人数减少超过6万人或15%以上，这导致工程项目延误和人力成本大幅增加，进而影响企业的生存能力。”

新加坡建筑商公会会长黄益明受访时透露，首批通过试点计划引入的印度客工将会在明天抵境，大约有100多名客工，之后几天还会有多一批人入境。

他说，建筑业人手短缺15%至20%，所以这项计划非常重要，如果计划成功，人数是否会增加还有待人力部的指示。

“我们与印度的一些酒店合作，设为指定自我隔离设施，让客工来新前14天入住，并接受严格的检测，确保没有冠病才能上飞机。包括机票在内，成本大约增加2000元，但因为真的急需人手，本地雇主都愿意尝试。”