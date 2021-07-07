五年前渣打银行劫案 加拿大籍劫匪认罪被判坐牢五年及鞭刑

（早报讯）五年前涉及荷兰村渣打银行抢劫案的加拿大籍男子，今午（7月7日）被判坐牢5年及6下鞭刑。

这起轰动一时的案件发生于2016年7月7日上午11时05分至11时20分，31岁的大卫·罗奇（David James Roach）被指抢走了荷兰巷渣打银行3万零450元的现金。

根据案情，他早在2016年6月尾就从泰国来到新加坡，然后在7月5日至7月6日之间筹备劫案，多次到银行附近探路，规划如何变装躲避侦查及逃跑路线。

被告进入银行后，在柜台前拿出一张字条，字条说他的包包里有一只枪，要柜台后的银行女职员将钱交出来。

根据庭上播放的闭路电视画面，银行女职员与被告之间虽然隔着柜台，但是两人之间相隔不到数米，而被告的手时不时藏在包包里。

主控官指出，被告虽然没有枪，但怀有身孕的银行女职员不敢不相信，非常担心自己的安危，按了警铃后配合被告把钱交给他。

被告得手后带着赃款潜逃泰国，但因没申报携带巨款入境，在当地被逮捕并入狱14个月。

我国警方曾要求曼谷当局将嫌犯引渡回新加坡面控，但由于新加坡和泰国没有引渡条约，要求遭拒绝。

罗奇刑满出狱后，被遣送回加拿大途中经过英国伦敦时再次被逮捕。

但是，根据英国法律，自从英国在1948年废除鞭刑后，英国政府必须确保犯人被引渡后同样不会面对鞭刑。为此，我国政府答应英国政府不会让罗奇接受鞭刑，但并未向公众透露细节。

罗奇去年3月从英国引渡回我国面控。他昨天承认一项抢劫罪名以及一项转移赃款出境的罪名后被判刑。

按照我国法令，抢劫罪名若成立，被告除了面对两年至10年监禁的刑罚以外，也必须被打鞭至少六下。

zaobao.sg已经电邮询问内政部关于被告的鞭刑是否会执行，目前有待回复。