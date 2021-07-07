7.7线上购物大促销 榴梿也大卖！

（早报讯）今天（7月7日）是一年一度的新加坡热卖会的最后一天，也是双7电商大促销的日子，各大电商平台销售速度及金额都高涨，榴梿也大卖。

始于1994年的新加坡热卖会，在冠病疫情中迎来第27个年头，主办方新加坡零售商协会在商场客流量受限的情况下，与多家品牌如Aldo和Simmons合作，推动线上销售。

Lazada新加坡总裁张承焕答复《联合早报》询问时指出，在Lazada平台举行的新加坡热卖会表现强劲，参与热卖会的本地商家增加了33%。在最高峰时间段，有五分之一的本地人在Lazada平台上购物。

其中最受欢迎的产品类别包括美容、电子产品、以及育儿用品，而食品和运动用品也出现强劲增长。

张承焕说：“本地目前处于高警戒解封第三阶段，必须遵守两人堂食等安全距离措施，热卖会的购物趋势显示新加坡人因应限制所产生的需求。”

Qoo10受访时透露，该平台7.7促销表现强劲，截至今早10时的订单比去年同期多一倍，与上个月的双6促销活动相比，业绩增加了25%。最受欢迎的产品类别包括食品，如蔬菜水果、现成食品和本月最受欢迎的榴梿。

百货商场如美罗（Metro）除了在实体店内举行促销，还通过面簿，鼓励顾客上线全天购物。

育有两名年幼孩子的姜女士（32岁，家庭主妇）说，自己很少在电商平台购买东西，今天趁新加坡热卖会的最后一天和双7日，购买一些儿童用品和玩具，以及添加一些家具等。

林雨薇（25岁，教师）受访时透露，她在午夜时就立刻下单，买了500多元的护肤品和化妆品。“虽然这次买得有点多，但是比起在实体店购买来得便宜很多，护肤品保质期到2023年，非常划算。”

经常网购的陈惠婷（21岁，学生）说，为了避免到访人潮多的购物广场，选择在今年热卖会期间网上购物。“现在上网购买衣服鞋子非常方便，即使买错尺寸，也可以与商家进行兑换。我知道自己的尺寸，所以网购对我而言没有问题。”