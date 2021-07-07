全球数码领域需建立布雷顿森林体系

（早报讯）正如布雷顿森林（Bretton Woods）体系对世界二战后的国际贸易和金融制度制定规则，随着数码经济蓄势崛起，世界也需要为数码领域建立一个布雷顿森林体系，制定国际数据流通标准。

新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）认为，这将有助于为打造健全和蓬勃的全球数码经济。

他指出，随着数码经济兴起，全球数据流量增长惊人。大量数据采集和广泛发掘，可让企业以更低的成本提供更多定制化服务。然而，推动这场数据变革主要是阿里巴巴、亚马逊、谷歌、面簿和腾讯等大型数码科技企业，它们是具有垄断市场的能力。

他说：“这造成了我们所面对的数据困境：我们应如何利用采集数据带来的好处，同时确保公平的竞争环境，以及个人数据不被滥用呢？”

孟文能是“新加坡政策研究所—纳丹系列讲座”年度主讲人，他今天（7/7)下午通过面簿视频发表演讲，题目为“天启四骑士”（The Four Horsemen），主要探讨全球人口老龄化、不平等发展、科技、气候变化这四大全球趋势，外加冠病疫情对新加坡带来影响。

谈到大型数码科技公司掌控数据流量的力量日渐强大，他指出这是许多国家当前关注的课题。例如，不少发达国家正寻求对跨境数码交易征税，一些发展中国家则实施数据本地化存储（data localization）要求，即公司采集和存储数据都必须使用该国家境内的服务器。

孟文能提醒：“数码交易征税过高或禁止共享数据，有可能会增加企业的业务成本，降低企业效率，并削弱它们为客户提供更好服务的能力。”

因此，他认为，如果各国能像布雷顿森林体系一样，建立监管国际数据流动标准，同时避免数据被垄断，将能促进数据经济的繁荣。

布雷顿森林体系是1944年7月二战后建立的货币体系。当时44个国家代表在美国布雷顿森林公园内通过国际货币与金融交易标准的相关协议，促成国际货币组织（IMF）和世界银行（World Bank )这两个机构的成立。

但孟文能坦言，各国要在数码领域进行更密切合作，是相对复杂的事情。因为这不只涉及到围绕科技的敏感信息，更需要合作方有高度信任。