（早报讯）华尔街隔夜股市周三皆微升，涨幅不超过0.34%，其中标普500指数和纳斯达克指数刷新历史高点。

美国联邦储备局6月份会议纪要显示，因前景高度不确定，当局没有准备好对外沟通收缩资产购买规模的计划，但确实有意敲定一份计划，以防不得不更早采取行动。

由于投资者对德尔塔变种毒株可能影响经济复苏，以及美国国债收益率利差收窄或许会冲击银行业绩表现感到担忧，本地股市回吐前天的涨幅，领跌亚太股市。新加坡海峡时报指数昨天显著下挫48.99点或1.54%，闭市报3141.60点。

周四（7月8日）可关注个股：

1.吉宝企业（Keppel Corp)今早开市前披露，集团旗下合资企业计划以7600万欧元（1亿2160万新元）脱售位于德国法兰克福的数据中心Keppel DC Frankfurt 1，高于房地产截至去年12月底账面价值6300万欧元。交易预计在今年第三季完成。

2.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）将以1200万元，收购凯发（Hyflux）在新泉（SingSpring）海水淡化厂的剩余30%股权。凯发是通过司法经理同信托管理公司签署有条件买卖协议。吉宝基础设施信托目前持有新泉70%股权。

3.胜科海事（Sembcorp Marine）发表文告澄清，公司计划发行附加股以筹集15亿元，不会用在与吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）潜在合并交易。胜科海事是针对《商业时报》（Business Times）日前刊登一则文章做出回应。该文章质疑公司行附加股筹资是为了进行与吉宝岸外与海事的“耗损现金的合并”。

4.数码支付服务供应商米支付（MC Payment）原定于本月30日举行的特别股东大会取消。控股股东陈积光当初要求举行特别股东大会，是为了要对撤除五名董事进行表决。随着这五名董事已辞职，也就不必举行特别股东大会。

5.Sunrise Shares控股执行董事兼首席执行官张志亮（音译Zhang Zhi Liang）因个人理由辞职，他想要更多时间寻求其他商业发展机会。

6.独立审计员Novus Corporate Finance对凯利板挂牌公司Axington的2020财年业绩报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion），因为未能获得足够适当的审计证据，以对财务报告发表审计意见提供基础。目前停牌的Axington也发布2020财年年度报告。

7.美特尔（Metal Component Engineering）获得新交所原则上同意，透过发售新股以收购Gainhealth公司来进军医疗领域和电子商务。